Andrade cancela con GCW: Llegada a WWE, inminente

En cuanto Andrade El Ídolo abandonó AEW enseguida se le vinculó para un retorno a WWE. Sin embargo, el luchador de México hizo su debut en GCW durante el evento Highest In The Room 2 donde tuvo un encontronazo con Joey Janela así como estuvo programando otras citas. Una de ellas con la misma promoción para el 12 de enero, cuando tenía previsto verse las caras con Jonathan Gresham en No Compadre. No obstante, finalmente no acudirá a esa fecha y será sustituido por Lio Rush.

Due to circumstances out of control, ANDRADE and MAKI ITOH will be unable to compete on Friday's event in Chicago.

The following replacements have been signed:

MASHA SLAMOVICH will replace Maki Itoh

LIO RUSH will replace Andrade

*Additional Matches TBA tonite and this week* pic.twitter.com/HHccmaYOR4

— GameChangerWrestling (@GCWrestling_) January 8, 2024