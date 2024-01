Así como no fue bueno para WWE perderlo en 2021, tampoco lo es para AEW dejar de contar con él en 2023. Andrade El Ídolo es uno de los mejores luchadores del mundo. Cualquier empresa que lo firme se verá enormemente beneficiada, y si trabaja como independiente serán muchas. En espera de ver qué sigue para el guerrero de México, Jim Ross analiza su final como All Elite.

► Andrade ha dejado AEW

«No hemos alcanzado a ver su máximo potencial aún, en mi opinión. Este chico es realmente talentoso, y su partida es lamentable para AEW porque siempre ofreció un trabajo de calidad. Es un individuo muy hábil. Si tuviera que especular, y eso es precisamente lo que estamos haciendo aquí porque no tengo idea de qué depara el futuro para él, diría que probablemente sea WWE. Siempre están en la búsqueda de talento de calidad, y Andrade es indudablemente un talento de calidad que ha demostrado merecer oportunidades para ascender en las carteleras, sin importar la empresa con la que trabaje. Posee habilidades dignas de un luchador estelar, sin lugar a dudas. Pero si tuviera que apostar, sin duda inclinaría la balanza hacia Andrade uniéndose a WWE más temprano que tarde. Están llevando a cabo interesantes proyectos con sus atletas latinos, y él encaja perfectamente en ese perfil.

«Soy admirador de su trabajo, y lamento verlo partir, aunque cumplió con todas sus obligaciones y realizó un trabajo excepcional para nosotros. Es un talento que vale la pena conservar, no hay duda al respecto. Por lo tanto, creo que si WWE, como lo han venido haciendo, es una elección lógica. Es realmente prometedor en ese sentido. Veremos cómo se desarrolla la situación. Siempre es cierto que los talentos de calidad destacan. Si eres lo suficientemente bueno, te notarán de la manera correcta, y creo que Andrade utilizó su tiempo en AEW para ser reconocido y seguir perfeccionando su trabajo. Así que me alegra por él y Charlotte. Quizás podrán disfrutar de más tiempo juntos debido a la lesión de ella. Así que, bien por él. Es una persona estupenda, con clase. Un gran trabajador, y me complace que haya estado aquí durante un tiempo. Contribuyó al éxito de la empresa, y eso es precisamente lo que buscamos«.