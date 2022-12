Brock Lesnar y Goldberg se despidieron de WWE en 2004 después de enfrentarse en WrestleMania 20 en un combate que es parte de los libros de historia de la compañía luchística. Se enfrentaron con Steve Austin como réferi especial hasta que «The Phenom» derrotó a «The Beast», siendo ambos atacados cada uno con un Stunner cuanndo todo estaba dicho y hecho.

Lesnar se alejó temporalmente entonces de la lucha libre profesional hasta comenzar a trabajar en New Japan Pro-Wrestling en 2005. En 2007 lo haría en una ocasión en Inoki Genome Federation. Y ese mismo año debutó en UFC, donde estaría hasta 2011. En 2012, volvió a ser una Superestrella. Goldberg estuvo trabajando en Hollywood hasta hacer su retorno en 2016.

► Brock Lesnar y Goldberg en WrestleMania 20

Nos acordamos de aquella lucha que tuvieron el 14 de marzo de 2004 en el Madison Square Garden porque Jim Ross da a conocer en un reciente episodio de Grilling JR cuánto dinero ganaron ambos luchadores entonces por un combate de 13:48 minutos. La cifra es realmente impresionante pero digamos que con estas dos bestias tampoco sorprende.

“No sé cuánto tiempo trabajaron, ¿cuánto dura ese combate? [le dicen a Ross que dura 13 minutos] Por 13 minutos de trabajo hicieron 250,000 por cabeza. Un cuarto de millón de dólares por 13 minutos de trabajo, pero no sé, es gracioso cómo funciona eso. Me dijo que no se trataba del dinero, aunque esa es la historia que circula”.

Tanto uno como el otro son dos de los luchadores más exitosos de todos los tiempos y en la actualidad continúan ganando mucho dinero cada vez que luchan en la WWE. Aunque de momento no se sabe cuando lo harán nuevamente. Y aquel no fue su último mano a mano en WrestleMania pues volvieron a chocar en la edición 33, ganando esa vez Lesnar, por el Campeonato Universal.