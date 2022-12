FTR eran The Revival en la WWE y si bien alcanzaron mucho éxito, nunca tanto como hubieran querido. Ello fue debido a múltiples factores, pero entre ellos nunca se mencionó a Road Dogg. No obstante, en una reciente entrevista en el podcast Gentleman Villain, Dax Harwood acusa al ex luchador y ahora oficial de la compañía de amenazarlos con detener su ascenso.

► Dax Harwood acusa a Road Dogg

“Así que tenía mis propias reservas sobre él y luego, más tarde ese año, quiero decir que fue alrededor de diciembre, hubo una especie de combate de equipos en SmackDown y, por alguna razón, los fanáticos pensaron que The Revival iba a hacer su debutar allí. Los fanáticos estaban twitteando y enloquecidos por eso. Éramos rudos, así que entré en Twitter y dije: ‘Si ustedes, fanáticos, pensaron que debutaríamos en el elenco principal en un estúpido combate como ese, se han vuelto locos’ o algo así.

“En el momento en que Road Dogg estaba produciendo, se ofendió porque escribí ese comentrio y procedió a escribir en Twitter que si seguía así, se aseguraría de que nunca llegara al elenco principal. Si nunca llego al elenco principal, eso reduce mi dinero, lo que reduce el dinero que gano para mi familia, que puedo proporcionar para que mi hija vaya a la universidad, o puedo asegurarme de que mi esposa tenga comida en la mesa, y eso es lo que me molestó.

“Luego, justo después de publicar ese tweet, recibí un mensaje de Mark Carrano [ex Director Sénior de Relaciones con el Talento] que condujo a una llamada de ambos muchachos para asegurarse de que estaban cubriendo sus huellas porque Road Dogg básicamente dijo que iba a asegurarse que nunca tendría ningún ascenso en la empresa. Legalmente no se les permite hacer eso porque están en posiciones poderosas en la oficina y él legalmente no puede hacer eso. Así que estaban tratando de cubrir sus huellas”.

