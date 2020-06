Cuando Ric Flair perdió un Rolex en fiesta con Undertaker

Ric Flair tuvo la fortuna de convertirse en Ric Flair. Nació y fue abandonado por sus padres biológicos, por lo que tuvo que ser adoptado, ni siquiera sabe bien la fecha de su nacimiento. Tal vez por eso, cuando tuvo dinero, se volvió loco. Aunque un loco agradable, que despilfarraba dinero y tomaba mucho licor sin hacerle mal a nadie. Nadie puede dudar que Ric Flair sea toda una leyenda de la lucha libre. Ha viajado por el mundo, ha convivido con tantas personas de tan distintas personalidades, clases sociales y demás, que es una biblia viviente de recuerdos y anécdotas.

► Ric Flair perdió un Rolex... de los 10 que tenía en aquel entonces 😁💸

Recientemente le contó a Aleister McGeorge de Metro de Inglaterra una de esas tantas historias. Esta involucra a The Undertaker, un exjugador de la NBA y una noche totalmente alocada en donde salió sin uno de sus carísimos relojes Rolex, los cuales adora y es coleccionista:

"Perdí un Rolex con The Undertaker una noche. Oh, Dios... También estaba Horace Grant, el de los Chicago Bulls... cada vez que veo ese Last Ride de WWE me acuerdo. Horace tiene un hermano llamado Harvey que jugó para los Bullets. Taker, Harvey Grant y yo estuvimos una noche divirtiéndonos... ¡Y perdí un Rolex! Lo cual es una parte totalmente diferente de la historia [risas]. Pero, hombre, ese Jack Daniels, hombre, es duro. ¡Tuvimos mucha diversión!

" Con Undertaker no nos vemos ni salimos todos los días, pero cuando nos encontramos y vamos de fiesta, sabemos cómo divertirnos. Sabe sacar lo mejor de mí. De vez en cuando le texteo una broma y nos acordados de ese momento".