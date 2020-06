Posible estelar de AEW All Out 2020

Ante las restricciones por la pandemia, la cercanía de Double or Nothing 2020 y unas cifras de audiencia mejorables, AEW presentará su siguiente gran cita, Fyter Fest 2020, dividida en dos episodios de AEW Dynamite los próximos 1 y 8 de julio; formato al que recientemente recurrió Impact Wrestling con su evento Rebellion. Así que por tanto, ya el siguiente PPV como tal de los Élite será AEW All Out 2020, previsto para el 5 de septiembre, todavía con su sede por determinar, debido a la incertidumbre acerca de la evolución de la COVID-19 en EEUU.

► Presente vs. futuro en AEW All Out 2020

Y pese a la relativa lejanía de su realización, Dave Meltzer apuntó lo siguiente en el más reciente boletín del Wrestling Observer.

«Parece que habrá un Moxley vs. MJF para All Out, ya que MJF ha promovido fuertemente la idea de que está imbatido y debe ser el contendiente número uno por el título».

Durante el episodio de Dynamite de esta semana, Friedman volvió a mostrarse indignado por la presunta conspiración existente contra él tras bambalinas de AEW, ya que, ciertamente, las estadísticas le dan la razón: de forma individual, nadie ha podido batirlo todavía.

Brian Cage enfrentará a Moxley en Fyter Fest, después de ganar el "Casino Ladder Match" de DON 2020, e igualmente, el "Better Than You" se quejó de no ser incluido en la contienda. A cambio, se midió a Jungle Boy en dicho evento del pasado 23 de mayo.

Pero no es el único combate con el que se especula de cara a AEW All Out 2020. El propio Meltzer habló hace un par de semanas de un presumible Mike Tyson vs. Chris Jericho.

«[...] Lo lógico sería algún tipo de desquite entre Tyson y Jericho, ya sea un combate de boxeo o un combate multitudinario, y reservarlo para el PPV. El próximo PPV no es hasta el 5 de septiembre».

Mientras, también sabemos que Britt Baker hará su regreso competitivo allí, después de sufrir una importante lesión justo antes de DON 2020, por lo que es de suponer que se le programará en algún encuentro.