El 29 de octubre de 2017, Fred Rosser (ahora Darren Young utiliza su nombre real) fue despedido de WWE. Desde entonces trabaja como luchador independiente y orador motivacional. Nunca tuvo demasiado éxito en el Imperio McMahon. Tuvo sus momentos con The Prime Time Players, llegando a ser Campeón de Parejas durante poco más de dos meses, y no pudo disfrutar de las mieles de The Nexus, pues fue sacado de la facción antes de que alcanzaran verdaderamente el éxito en la empresa. E individualmente no podemos contar nada de su carrera en la misma. Lo último que probó fue una alianza con Bob Backlund que no le sirvió para salir de los episodios de Main Event.

► Cuando Darren Young vio a Vince McMahon

Pero nada de esto quiere decir que tenga una mala relación con Vince McMahon. De hecho, como contó Rosser a Sportskeeda, recientemente se encontraron y tuvieron una cálida conversación.

«En un primer momento me dijo: ‘Hola’, pero no me reconoció. Luego me quité las gafas de sol y sí que lo hizo. Sus ojos se agrandaron y me dijo: ‘¡Dios mío, ni siquiera te había reconocido! ¿Cómo te va?’. Le dije: ‘Estoy bien, Vince. Este es mi amigo, Arnold’. Vince le estrechó la mano y dijo: ‘Mucho gusto, Arnold’. Le dije a Vince que me está yendo bien. También le hice saber que extraño mucho WWE. Vince sonrió y dijo: ‘Dame un abrazo’. Entonces le di un abrazo. Vince miró a Arnold y dijo: ‘Darren es un chico maravilloso’«.

Todo quedó bien por ambas partes más allá del despido. Pero nos quedamos con las ganas de saber si Rosser va a volver a la compañía de McMahon, pues no aclara si este le respondió de alguna forma más allá del abrazo cuando le comentó que los echa de menos. Por otro lado, eso tampoco quiere decir que el ahora independiente quiera volver.