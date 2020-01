¿Por qué Cesaro no triunfa en WWE? Arn Anderson lo explica

Incontables veces se ha hablado de por qué Cesaro no ha triunfado más en WWE de lo que lo ha hecho. No puede decirse que su aventura en el Imperio McMahon, que sigue adelante, no sea exitosa. Con los campeonatos que ha conseguido, los grandes combates que ha disputado, el amor que ha recibido de los fans…no se puede decir que no. No obstante, muchos tienen claro en que debería haber sido Campeón WWE o al menos haber tenido buenos reinados con títulos menores.

► ¿Por qué Cesaro no triunfa en WWE?

Quien ha hablado más recientemente de esta cuestión ha sido Arn Anderson, que comentó lo siguiente en su podcast:

«Probablemente en algún momento él fue franco con alguien, dijo lo que pensaba, lo que no suele tomarse de buena forma. Pero hablamos de un tipo que hizo un giant swing a The Great Khali, por el amor de Dios. Y si no hubiera estado lesionado de la rodilla o de la cadera, no me acuerdo lo que era, podría haber hecho lo mismo con The Big Show. La lesión fue lo único que lo impidió. «Este tipo es un superhombre. Pero cuando comenzó a aliarse con Sheamus quisieron que dejara atrás todas esas cosas espectaculares que había hecho cuando iba por su cuenta. Como eran rudos, no querían que hiciera todas esas cosas hermosas. Tuvo que sacrificarse, como hacen muchos rudos, cuando lo pusieron en la división de duplas. Esos luchadores acaban perdiendo su individualidad. No pueden seguir luchando como lo hacían individualmente. Pero creo que sigue teniendo las herramientas que siempre ha tenido».

De acuerdo a «The Enforcer», lo que pudo haber hecho el suizo para no tener más éxito es haber hablado con alguien a quien no gustaron sus palabras. Porque el que formara equipo con el «Guerrero Celta» no es una explicación, de hecho, formando dupla fue como más éxito ha tenido Cesaro. Pero, además de que Anderson no confirma nada, solo dice «probablemente», tampoco sabemos si es que de verdad fue así. Hasta ahora no ha salido a la luz ninguna información que concuerde con esta opinión.

Por otro lado, en SÚPER LUCHAS hemos comentado muchas veces algunas razones por las que Cesaro no ha triunfado más: falta de carisma, no tiene un buen micrófono, físicamente (más allá de subjetitividades) no es el protitotipo de gran estrella de WWE y no vende mercancía.