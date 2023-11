Crown Jewel 2023: Los productores de las luchas

Un productor de WWE, a grandes rasgos, se reúne con los luchadores que van a protagonizar el combate para compartir sus ideas y estrategias, también con el equipo creativo para conocer su perspectiva, y con el mandamás, que actualmente es Triple H. Dicho esto, vamos a conocer a las personas que estuvieron detrás de la organización de cada una de las luchas del más reciente Premium Live Event de WWE, Crown Jewel 2023.

► Productores de Crown Jewel 2023

CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL: Rhea Ripley (c) vs. Nia Jax vs. Raquel Rodríguez vs. Shayna Baszler vs. Zoey Stark – TJ Wilson y Jason Jordan

Rhea Ripley fue capaz de retener el título logrando el toque de espaldas sobre Shayna Baszler después de aplicar el Riptide contra Zoey Stark sobre al exCampeona NXT. La integrante del Judgment Day se queda sin rivales.

John Cena vs. Solo Sikoa – Adam Pearce

Solo Sikoa sigue fortaleciento su posición como Superestrella WWE dando a John Cena una nueva derrota en un combate individual; ya son más de 2.000 días los que The Champ lleva sin ganar un mano a mano.

CAMPEONATO DE ESTADOS UNIDOS: Rey Mysterio (c) vs. Logan Paul – Shane Helms

Logan Paul logró su primer campeonato en WWE derrotando a Rey Mysterio tras golpearlo con un puño metálico, el cual Santos Escobar dejó en el cuadrilátero después de habérselo quitado. Es interesante apuntar además que Helms ayudó a Paul a prepararse como luchador.

CAMPEONATO FEMENIL WWE: IYO SKY (c) vs. Bianca Belair – Shawn Daviari

IYO SKY sigue siendo la campeona después de defender el cinturón ante una Bianca Belair que no pudo lidiar con las ayudas que tuvo su oponente, no solo de Bayley, sino de la recientemente regresada Kairi Sane.

Damian Priest vs. Cody Rhodes – Jamie Noble

Después de tanto sufrir a The Judgment Day, Cody Rhodes pudo resacirse momentáneamente derrotando a Damian Priest.

CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO: Seth Rollins (c) vs. Drew McIntyre – Abyss

Seth Rollins fue una vez más mejor que Drew McIntyre y retuvo el título para abrir el evento.

It is INTENSE with the World Heavyweight Championship on the line between @WWERollins & @DMcIntyreWWE at #WWECrownJewel! pic.twitter.com/CxDObmzORZ — WWE (@WWE) November 4, 2023

CAMPEONATO UNIVERSAL INDISCUTIBLE WWE: Roman Reigns (c) vs. LA Knight – Abyss y Shane Helms

Roman Reigns ganó con ayuda de The Bloodline. Da igual cuando leas esto.

Para terminar, Michaels Hayes, productor habitual de WWE, no estuvo en Crown Jewel.