Wade Barrett disfruta su etapa como comentarista

WWE trajo de regreso a Wade Barrett después de años de ausencia, pero esta vez no fue como una superestrella, sino como comentarista. Primero trabajó en NXT, y ese papel pronto le permitió conseguir un ascenso a SmackDown, junto a Michael Cole. Actualmente se encuentra en Monday Night Raw junto al mismo compañero.

► Wade Barrett disfruta no tener que recibir los golpes

Durante un episodio reciente del podcast WWE After The Bell, Wade Barrett explicó en detalle acerca de sus responsabilidades como comentarista en WWE. Mencionó que realmente ama su papel en la WWE en este momento, y además, disfruta no tener que participar en la rutina de ser una superestrella de la WWE y no saber lo que le deparará el futuro. Todo lo resumió en el hecho de que le pagan sin tener que recibir golpes en el ring.

«Me encanta. Lo he dicho una y otra vez. Estoy disfrutando mi tiempo como comentarista más de lo que nunca disfruté mi tiempo en el ring. Eres realmente afortunado de tener una carrera en esta industria. Soy consciente de que mi carrera dentro del ring duró mucho tiempo, me divertí mucho, me quité muchas de las picazones que tenía y logré la mayoría de las cosas que quería lograr. Pero yo diría esto, eres súper, súper afortunado si obtienes un segundo bocado de la cereza y tienes la oportunidad de tener otra carrera, otra carrera en esta industria y estar en este circo loco y salvaje que tenemos, estás increíblemente afortunado”.

“En este momento, me divierto mucho teniendo completamente el control de mí mismo. No estoy esperando a que alguien en la gerencia diga: ‘Está bien, espera, esta noche puedes enfrentarte a este tipo’. No estoy esperando esas oportunidades por las que los muchachos luchan constantemente. Sé cuál es mi papel. Sé que cada semana me sentaré junto a Michael Cole”.

“Voy a comentar la acción. De vez en cuando también me siento junto a Kevin Patrick, lo cual fue un verdadero placer. Me gusta saber cuál es mi rol. También me gusta el hecho de que no tengo a nadie a quien culpar más que a mí mismo. Si tengo una buena noche, ¿sabes qué? Me preparé muy bien. Pensé en mis ángulos y lo logré esta noche. Si tengo una mala noche, una vez más, es culpa mía”.

“No estoy culpando a nadie en la dirección. No estoy diciendo: ‘¿Por qué siguen haciéndome competir contra ese tipo? ¿Por qué siguen, ya sabes, sin darme la mejor oportunidad?‘ Así que ahora todo depende de mí y tengo ganas de hundirme o nadar y con mi tipo de personalidad, lo manejo mucho mejor que depender de otras personas para que me den oportunidades.”

Habrá que ver si Wade Barrett alguna vez regresa al ring por algún motivo, del cual muchos piensan que se retiró prematuramente. En todo caso, el ex Campeón Intercontinental WWE ha logrado destacarse en este papel gracias a su experiencia y logra disfrutarlo.