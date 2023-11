De un tiempo a esta parte se viene hablando bastante de la posible unión de Lance Anoa’i, primo de Roman Reigns o The Usos, a la WWE. Sin ir más lejos, hace unas horas nos enterábamos de que la compañía lo quiso a él y a Jacob Fatu para un segmento con The Bloodline. Y en la misma entrevista en que desvelaba dicha información en WrestlingNewsCo, él dice estar preparado, aunque también aclara que no ha habido conversaciones.

► Lance Anoa’i está listo

Acerca de una supuesta aparición para ayudar al Campeón Universal Indiscutible: «Así que tengo un amigo, y me dice: ‘Oye, ¿vas a Arabia Saudita?’ Le dije: ‘No’. Y él va: ‘Estoy leyendo por todo Internet que vas a intervenir y vas a perjudicar a LA Knight. También escuché que ayudarás contra Cody y que no va a terminar su historia en WrestleMania’. Le dije: ‘Hombre, ya sabes, Filadelfia está a solo una hora de distancia, así que nunca se sabe’«, bromeó.

Acerca de la cercancía de NXT Deadline (teniendo en cuenta su reciente salida de MLW): «Creo que NXT podría usar a un samoano allí. Necesitamos a Jimmy, Solo y Roman contra mí, Jacob [Jacob Fatu] y Jey Uso. Ahí está mi lucha soñada».

Acerca de si ha habido conversaciones para unirse a The Bloodline: «No, no hay ninguna discusión en absoluto. No he escuchado nada de ellos. Como dije, hablo con mis primos todos los días. No sé si tienen algo en marcha que yo no sepa, pero simplemente tengo que seguir preparándome y estar listo cuando llegue ese momento. Estoy listo para ir. Todavía no sabemos nada. Estoy esperando. Quiero estar con ellos, pero por ahora, simplemente estoy disfrutando viéndolos tener éxito. Supongo que mi carrera aún es joven, así que tengo mucha energía lista y estoy listo para ir».