Dalton Castle no acabó el último AEW Collision nada contento después de perder con Nick Wayne –Christian Cage, el Campeón TNT, y Luchasaurus ayudaron a su amigo a ganar, haciendo de la suyas también contra The Boys– y quiso desahogarse con la entrevistadora Lexy Nair.

EXCLUSIVE: @LexyNair catches up with a very frustrated @theDALTONcastle following his match against @thenickwayne. Watch Saturday Night #AEWCollision on TNT! pic.twitter.com/fszlPErc6C — All Elite Wrestling (@AEW) November 12, 2023

► Dalton Castle, furioso tras AEW Collision

«¡¿Perdí contra Nick Wayne?! ¡Eso es ridículo! Lo siento, Lexy. No te estoy gritando. No estoy enojado contigo. Es solo toda esta situación. ¿Es que nadie sigue las reglas hoy en día? ¡Las reglas son las reglas, Lexy! Esto me enfurece. Estoy tan enojado. ¡Quiero golpear a un desconocido en la cara! ¿Christian Cage salió allí, verdad? ¿Es el Campeón TNT? Tonterías. Ese tipo no conoce el drama. ¿Quieres ver drama? Ven a este pavo real. Yo soy lo que la gente ansía. Los espectadores quieren ver el ‘Dalton Drama Castle’.

«Christian Cage es aburrido, es denso, es tonto. Luchasaurus es un renacuajo subdesarrollado metiendo la nariz en los asuntos de los demás. Lexy, ¡pon el micrófono en mi boca! Luchasaurus, si vuelves a poner tus manos en mis chicos, te voy a romper las rodillas, ¿me oyes? ¡Estoy furioso! ¡Estoy indignado! Lexy, lo digo en serio, no estoy enojado contigo, pero estoy furioso».

Dalton Castle es un luchador consolidado en Ring of Honor -fue Campeón Mundial ROH durante 197 días; también Campeón Mundial Televisivo y Campeón Mundial de Tríos- pero en AEW todavía se está dando a conocer. En la empresa del honor es donde más ha brillado durante su carrera.

Si finalmente se convierte en una pieza regular de Collision, o de Dynamite o Rampage, será verdaderamente interesante para todas las partes. La verdad es que puede ser muy importante como All Elite. Así que veremos qué sigue para él en las próximas semanas y meses en AEW y ROH.