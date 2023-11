La empresa de lucha libre independiente, Wulfrun Pro Wrestling, presento su evento WPW Let’s Have One For The Road, el cual tuvo lugar el 11 de noviembre desde Penn URC Community Hall en Wolverhampton, West Midlands, England, Reino Unido.

Wulfrun Pro Wrestling, es una compañía de lucha libre independiente con sede en Wolverhampton, West Midlands, Inglaterra, Reino Unido Presentan eventos alrededor de todo el territorio ingles con talentos regionales que dan todo sobre el ring.

► Resultados Wulfrun Pro Wrestling

Regan venció a Judge TJ Sky venció a David Grant WPW Women’s Title Match: Harley Harris retuvo ante Aluna Blue Lucas Casmere venció a Chase Alexander Chantal Jordan venció a Harley Hudson WPW Title Match: CJ Rawlings retuvo ante No Fun Dunne WPW Title Match: Regan venció a CJ Rawlings para convertirse en nuevo campeón WPW Title Match: The Judge venció a Regan para convertirse en nuevo campeón No Disqualification Tag Team Match: Brew World Order (Kieran McQueen & Will Stevens) vencieron a Health & Safety (Alex Connors & Kieran Young) (w/Jay Matthews & Safe Ste)