Así como él quiere terminar su historia con el Campeonato WWE, Cody Rhodes también quiere que los Philadelphia Eagles cumplan la suya con la Super Bowl LVIII. En 2024, el luchador (en WrestleMania 40) y el equipo de la NFL podrían hacerlo.

The American Nightmare habla de ello en Gabby AF, explicando que en realidad no es fanático de ningún equipo de football, aunque durante sus años en AEW estaba del lado de los Jacksonville Jaguars, cuya propiedad reside en Shahid Khan.

► Cody Rhodes apoya a los Eagles

«Lo que ha ocurrido es que mi lealtad hacia la NFL está en juego, realmente está en el aire. Déjenme decirles quién la tiene este año: los Philadelphia Eagles. Aquí está la razón. Son los Eagles, una franquicia impresionante, pero cuando fui al día de medios para WrestleMania 40 en su estadio, la bienvenida que recibí fue increíble. Me dijeron: ‘Puedes caminar por el campo, realiza tu entrevista allá. Estamos encantados de tener WrestleMania aquí. Haz lo que desees’. La calidez con la que me recibieron fue excepcional, y al salir, me entregaron una bolsa llena de regalos para mi hija, una camiseta para mí.

«Me engancharon por completo. Es lealtad que varía con el clima. Cambio rápidamente. Hace algunas temporadas, estaba totalmente metido con los Jags [Jacksonville Jaguars], organizando fiestas para el draft y todo eso. Pero estoy esperando que los Eagles tengan una temporada fenomenal, lleguen al Super Bowl y concluyan su historia, porque han sido mi equipo este año. Me gustan muchos equipos de la NFL, pero los Eagles me conquistaron en esta temporada».

En estos momentos, con 8 victorias y 1 derrota, los Eagles van primeros en la división Este de la Conferencia Nacional de la National Football League. La última y única vez que ganaron la Super Bowl fue en 2017, cuando vencieron a los New England Patriots por 41-33. El año pasado llegaron a la final, pero perdieron ante los Kansas City Chiefs por 38-35.