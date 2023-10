John Cena está nuevamente en la programación de WWE y puede que tenga un combate en Crown Jewel 2023. Habida cuenta de lo que ha ocurrido últimamente, parece posible que se vea las caras en un mano a mano con Solo Sikoa. La verdad es que sería verdaderamente interesante en todos los sentidos, ya no solo por disfrutar de una nueva actuación de The Champ, sino porque sería otro magnífico paso adelante para The Street Champion, que al lado de sus hermanos y primo no ha dejado de crecer como Superestrella. Además, si el 16 veces Campeón Mundial venciera, rompería una mala racha de más de 2.000 días.

► Los 2.000 días de John Cena

Gracias a nuestros compañeros de Fightful nos hemos dado cuenta de que la última ocasión en que John Cena ganó una lucha individual fue ante Triple H curiosamente en la edición de 2018 del mismo evento de Arabia Saudí. Es importante aclarar que el líder de la Cenation solo ha tenido tres combates manos a mano desde entonces, ante Bray Wyatt en WrestleMania 36, ante Roman Reigns en 2021, y ante Austin Theory en WrestleMania 39.

Por otro lado, también sería lo normal que pediera ante Solo Sikoa en Crown Jewel si finalmente se enfrentan pues sería una gran victoria para el samoano mientras que a John Cena realmente no le va ni le viene ganar o perder pues ya está considerado como uno de los más grandes de todos los tiempo. Así que puede que su racha de derrotas en enfrentamientos individuales se siga extendiendo. Al mismo tiempo, sí ha estado consiguiendo victorias en otro tipo de encuentros en WWE.

Por ejemplo, en Fastlane 2023 se unió a LA Knight para vencer al mismo Sikoa con Jimmy Uso. Al igual que sucedió con Seth Rollins ante Imperium en Superstar Spectacle. Además, Cena ha estado ganando luchas, también en solitario, en house shows.