Critican a Seth Rollins por lesionar a Sting en WWE

“Debo cortar esto de que Seth fue quien me lastimó cada vez que me lo preguntan. No hay forma en que Seth haya hecho algo mal o haya sido negligente, o lo que sea. Fue por mí (el tener la estenosis espinal). Ya cortemos esto de que Seth esto, Seth aquello, que no debió hacer la Buckle bomb…..Esto es lucha y esto son cosas de la lucha (que suceden), tú sabes“. Sting pronunciaba estas palabras en 2019 para aclarar nuevamente que la lesión que le hizo retirarse en 2015 no fue culpa de Seth Rollins.

> Eugene critica a Seth Rollins por Sting

Pero aún así cuatro años después -ocho desde lo ocurrido mientras ambos luchaban por el Campeonato WWE en Night of Champions 2015- Eugene criticó a Rollins por lesionar a Sting mientras hablaba recientemente en The Wrestling Chatter. En realidad, no lo menciona directamente, pero leamos sus comentarios:

“Ha habido algunos muchachos que han sido menos que atletas, pero aprendieron a ser artistas. Quiero decir, no quiero nombrarlos porque, ya sabes. Si estás podrido, estás podrido, pero ¿si te lo estás pasando bien? Depende de cuál sea tu objetivo. Si tu objetivo es ser campeón de la WWE y no lo tienes, ya sabes, es posible que no lo tengas. Pero si tu objetivo es probar la lucha libre profesional, solo quieres tener un combate, quieres participar. Cualquiera debería poder hacer eso.

“Y yo soy de los que quiero acentuar las fortalezas, vamos a ocultar las debilidades. Entonces, sea lo que sea que hagas mejor, lo haremos y lo venderemos en exceso

“Cuando luchas contra Sting, cuando luchas contra Sting, no le lanzas en una powerbomb contra la esquina. Es un hombre de 55 años, eso no tiene por qué hacerlo, todo lo que la gente quiere ver es el Scorpion Deathlock. ¿Por qué estás aplicando una powerbomb a un hombre de 55 años en una esquina? No nombro a nadie, pero ¿sabes a lo que me refiero?”.

¿Qué opinas de las palabras de Eugene?