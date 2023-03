Bill Apter analizó lo ocurrido entre Sami Zayn y Jey Uso

En el reciente episodio de Monday Night RAW, Kevin Owens y Sami Zayn estaban en luchas individuales contra miembros de The Bloodline. En la apertura, Owens obtuvo la victoria contra Solo Sikoa vía descalificación, mientras que en el estelar de la noche, Zayn derrotó a Jimmy Uso, aunque lo mejor llegó luego del combate, cuando Jey Uso aparentemente había escogido a Zayn en su conflicto existencial, solo para sorprenderlo con una patada y atacarlo junto a su hermano Jimmy.

► Bill Apter cree que traición de Jey Uso a Sami Zayn fue una de “las mejores de todos los tiempos”

La reciente aparición y “traición” de Jey Uso a Sami Zayn dejó atónitos a los fanáticos el pasado lunes en WWE RAW, y ahora se ha dado un paso más en la rivalidad entre el ex Campeón Intercontinental WWE y los Campeones indisputables de Parejas WWE. Bill Apter habló recientemente sobre la traición de Jey Uso a Sami Zayn en la edición de esta semana del podcast The Wrestling Time Machine, calificándolo como uno de los mejores desvíos de todos los tiempos. Además agregó que quiere que Rikishi —padre de The Usos— sea insertado en la historia.

“Ese fue uno de los grandes cambios de todos los tiempos. Cuando bajó y abrazó a Sami, dije: ‘Esto es genial porque probablemente ahora Solo y Jimmy formarán equipo contra Sami y Jey’ y lo que sucedió me sorprendió por completo. Uno de las mejores traiciones de todos los tiempos“

“Estoy de acuerdo con que Rikishi debería entrar, pero tengo el presentimiento, esto no es nada que yo sepa, tengo el presentimiento de que Roman Reigns está planeando algo. No sé qué será, pero no creo que sea Rikishi. Sería una gran idea, pero no creo que vaya a suceder todavía”.