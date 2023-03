Vince Russo cuestionó victorias de Kevin Owens y Sami Zayn

En el reciente episodio de Monday Night RAW, Kevin Owens y Sami Zayn estaban en luchas individuales contra miembros de The Bloodline. En la apertura, Owens obtuvo la victoria contra Solo Sikoa vía descalificación, mientras que en el estelar de la noche, Zayn derrotó a Jimmy Uso, aunque luego fue traicionado por Jey, quien volvía a la programación.

► Vince Russo no considera que Sami Zayn y Kevin Owens debían ganar sus combates

Mientras la rivalidad entre Kevin Owens y Sami Zayn con los miembros de The Bloodline continúa, el ex escritor de WWE, Vince Russo se refirió a esta situación en el reciente episodio de Legion of RAW de Sportskeeda Wrestling, y cuestionó el hecho de que Owens y Zayn ganaran sus combates, ya que consideraba que no tenía sentido en el contexto de su enemistad con The Bloodline.

“Hermano, hablamos de esto la semana pasada, Chris. Vamos a llevar esto hasta el límite de Owens y Sami haciendo equipo, ¿de acuerdo? Pero, hermano, ¿notaste algo esta noche que fue realmente extraño, así que la idea es que Owens no quiere formar equipo con Sami, pero se necesitan el uno al otro”.

“Hermano, ambos ganaron sus combates contra The Bloodline. Chris, ¿tiene sentido que ambos ganaran sus combates, así que adivina qué, hermano? No se necesitan el uno al otro. Como, no lo entiendo, ninguno de esos muchachos debería haber perdido los encuentros, hermano. Ninguno de ellos “.

Sami Zayn y Kevin Owens están rivalizando actualmente con The Bloodline, pero este último se ha rehusado a trabajar con su compatriota, luego de que este ya le hiciera el ofrecimiento recientemente. Evidentemente, hay todavía cierto resentimiento entre los dos canadienses, pero se prevé que en algún punto decidan unir sus fuerzas y enfrentar a The Usos por el Campeonato Indisputable de Parejas WWE en WrestleMania.