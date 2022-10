Creed III: no puedes huir del pasado

Tras una trayectoria consolidada en el boxeo, Adonis Creed enfrenta una nueva amenaza en el ring y fuera de él.

Este 18 de octubre se lanzó el tráiler de la película «Creed: III», en una nueva aventura del hijo de Apollo Creed.

My directorial debut?! Still sounds crazy to say but there's no film that has been more personal to me and no film I've felt more ready to steer. Excited to share the first trailer for Creed 3. To my cast & crew thanks for working so hard to continue the legacy of the franchise. pic.twitter.com/PSbOr2usdH

— Michael B. Jordan (@michaelb4jordan) October 18, 2022