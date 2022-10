JBL y Cameron Grimes no terminaron con WWE Raw

Unas semanas atrás veíamos a un Baron Corbin disgutado después de una nueva derrota en Raw entrando a la limusina de JBL para dar inicio a su nueva historia en WWE bajo el ala de miembro del Salón de la Fama. Anoche en la marca roja ambos se presentaron juntos, John Bradshaw Layfield alabó a su nuevo protegido y luego este derrotó a Dolph Ziggler.

BREAKING: As revealed by WWE Hall of Famer @JCLayfield, @BaronCorbinWWE is now a part of the #WWERaw roster as a result of the trade with #SmackDown for @reymysterio. pic.twitter.com/PG4yZxXuTH

— WWE (@WWE) October 18, 2022