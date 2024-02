El equipo de trasmisión de WWE ha tenido varios cambios en los últimos días. Empezando por la salida de Kevin Patrick, continuando con el retorno de Pat McAfee y terminando con el paso de Corey Graves a SmackDown para ocupar el hueco que su hasta ahora compañero había dejado así como para dejar el suyo al exNFL. Dicho esto, el programa de la marca azul de esta pasada noche fue el primero de Graves en su nueva mesa de narración y ciertamente no fue un show más en su carrera de comentarista.

I haven’t been that nervous in years.

A new role. A new mountain. A new challenge.

There will be bumps in the road. There is plenty of room for improvement.

But, as a lifelong fan, it is an honor.

I will do my best to do right by you.#SmackDown

— Corey Graves (@WWEGraves) February 3, 2024