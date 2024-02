Naomi, más emocionada que nunca en WWE SmackDown

Una de las sorpresas del Royal Rumble 2024 fue el regreso de Naomi a la WWE después de haber estado un tiempo fuera de la compañía trabajando en TNA, donde fue Campeona Mundial de las Knockouts. No pudo ganar la batalla real de 30 luchadoras pero el retorno en sí mismo hizo que fuera una buena noche para ella.

Esta fue seguida de su aparición en el reciente SmackDown, donde la vimos tras bastidores con un contrato que la confirma como Superestrella de la marca azul antes de que Tiffany Stratton hiciera la propio para luego encararse con ella, Bianca Belair, Shotzi y Michin, a la que dio una bofetada que dio pie a un combate donde la exCampeona NXT salió victoriosa.

► La emoción de Naomi

Una vez terminado el show, «The Glow» se tomó un momento para expresar sus sensaciones en WWE SmackDown Exclusive:

«Se siente muy especial, mágico, más emocionante que cualquier cosa que haya hecho hasta ahora en mi carrera. Tener la oportunidad de regresar de esta manera, todavía estoy emocionada por todo. Todavía me estoy adaptando porque hay muchas caras nuevas, muchas que no me gustan y también muchas que recuerdo y sí me gustan. Así que sí, me estoy volviendo a familiarizar y teniendo la oportunidad de regresar, estoy lista y dispuesta a trabajar para volver a subir en las filas y espero colocarme de nuevo en la contienda por el campeonato. Pero antes de hacer todo eso, tengo que brillar».

Precisamente, Naomi podría encontrar en Tiffany Stratton una buena oponente para esta nueva aventura en WWE. Y lo mismo con la joven luchadora. Veremos próximamente qué sigue para ambas, de momento, la división femenil se ha refrescado bastante con las dos.

EXCLUSIVE: Fresh off her huge return at #RoyalRumble, the newest #SmackDown signee Naomi can't wait for everyone to feel the glow. pic.twitter.com/VV96Ykzgxa — WWE (@WWE) February 3, 2024