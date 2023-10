Corey Graves cree que Shinsuke Nakamura ganará en Fastlane

Shinsuke Nakamura ha mostrado un lado completamente diferente de su personaje en los últimos meses, consolidándose de buena manera como un rudo que ejecuta juegos mentales con Seth Rollins y expone las vulnerabilidades del Campeón Mundial de Peso Completo al Universo WWE. En su encuentro anterior en WWE Payback, el plan de juego de Nakamura se centró en atacar la espalda lesionada de Rollins, y aunque no logró el resultado en aquel combate, parece que buscará repetir la fórmula ahora que se enfrentarán en un Last Man Standing Match.

► Corey Graves elogia la nueva versión de Shinsuke Nakamura

En la reciente edición de WWE After the Bell, el comentarista Corey Graves se mostró confiado afirmando que Shinsuke Nakamura saldrá de Fastlane como Campeón Mundial de Peso Completo, basando su razonamiento en que Rollins podría no estar al 100% debido a sus problemas de espalda y que eso le abriría la puerta al «Visionario» para tomarse un merecido descanso.

«Estamos viendo al mejor Shinsuke Nakamura que hemos visto en los Estados Unidos. Creo que Nakamura está listo, creo que Nakamura es capaz de hacerlo; debería ser algo emocionante pensar en la perspectiva de Shinsuke defender su campeonato contra todos estos oponentes diferentes. Esto puede ser una toma un poco caliente… Shinsuke Nakamura destrona Seth Freakin Rollins por el Campeonato Mundial de Peso Pesado en Fastlane. Así es como lo veo. No digo que me guste o espero que así sea como funcione, lo digo como el analista que hay en mí y que tiene. He visto demasiada lucha libre a lo largo de los años».

Si Nakamura capturara el Campeonato Mundial de Peso Completo esta noche, sería la primera vez que el «Rey del Estilo Fuerte» ostenta un título grande en los Estados Unidos, aunque ya fue Campeón Intercontinental y Campeón de los Estados Unidos.