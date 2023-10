John Cena: «Creo con confianza que no he terminado»

John Cena podría retirarse si quisiera, incluso podría ser bueno para su carrera en Hollywood no exponerse a lesiones en WWE, pero no quiere hacerlo. De cuando en cuando vuelve a la lucha libre para tener uno o varios combates, como está haciendo actualmente. Esta noche, luchará en Fastlane 2023 uniéndose a LA Knight contra Solo Sikoa y Jimmy Uso. Esto después de haber hecho lo propio con Seth Rollins contra Imperium en Superstar Spectacle 2023. O, entre medias, de haber luchado en cuatro house shows. Todo tras enfrentar a Austin Theory en WrestleMania 39.

► John Cena no ha terminado

Nunca se sabe cuando colgará las botas pero, como dice la famosa expresión, hoy no. De ello estuvo hablando The Champ recientemente en WWE’s The Bump:

«De manera egoísta, dije que quiero asegurarme de que aún no es hora de irme y creo firmemente que no he terminado. Creo que todos luchamos contra ese reloj que avanza, y el mío tiene menos segundos que la mayoría de las personas en el vestuario. Solo quiero decir gracias, gracias al público.

«Muchas veces, simplemente nos vamos y no tenemos la oportunidad de decir un agradecimiento adecuado, ‘Hey, gracias por permitirme hacer esto durante tanto tiempo’. No me guardo nada, no existo sin el público y estoy realmente agradecido por cada segundo. Estoy muy agradecido, por eso no puedo hablar mal de nadie».

Yendo ahora a Hollywood, John Cena acaba de estrenar la película ‘Freelance’.

Mason Petit (John Cena) es un soldado retirado de las fuerzas especiales que, tras años de paz, tranquilidad y monotonía, decide abandonar su aburrido retiro en los suburbios para volver al trabajo y proteger a la periodista (Alison Brie) mientras entrevista a un cruel dictador (Juan Pablo Raba). En mitad de la entrevista, estallará un golpe militar que hará peligrar sus vidas y les llevará a esconderse en la selva donde deberán emplearse a fondo para sobrevivir.