Esta noche, John Cena y LA Knight lucharán contra Solo Sikoa y Jimmy Uso en un combate de parejas en Fastlane 2023. Hasta ahora nunca ha enfrentado a ambos en un combate similar pero ya tuvo sus más y sus menos hace dos años cuando enfrentó a Roman Reigns en SummerSlam. Y si bien todos los focos están puestos en la lucha que tendrán en el Premium Live Event, The Champ estuvo hablando de The Tribal Chief recientemente en WWE’s The Bump.

► John Cena habla de Roman Reigns

«La última vez que tuve una lucha justa, terminé en segundo lugar, lo cual no está mal. Mientras estés en la WWE, siempre habrá asuntos pendientes. Mientras estés aquí, habrá otra lucha, otra oportunidad, otro día. ¿Son asuntos pendientes? Claro, por supuesto, porque siempre estamos aquí».

E igualmente también comentó sobre The Bloodline:

«Bloodline tiene algo genial en marcha, pero también es muy frágil al mismo tiempo. Creo que la gente puede sentir la posible fragilidad, como si el castillo de naipes estuviera en el viento, y es entonces cuando todos piensan, ‘Puedo dar un paso adelante y hacer esto’. No los culpo por hacer todo lo posible para tratar de consolidar su posición en la cima. No sé, supongo que soy el tipo lo suficientemente audaz como para dar un paso adelante de todos modos». Sería espectacular que esta rivalidad hubiera sucedido cuando John Cena estaba en su mejor momento. Dicho eso, el combate mencionado va a ser sin duda uno de los más interesantes del evento y si la historia va más allá también será un motivo de celebración pues todo lo que están haciendo el 16 veces Campeón Mundial y los samoanos es fantástico. Ahora, será importante también quien salga con la victoria, sin olvidar a LA Knight, que puede salir muy reforzado.