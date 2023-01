Cora Jade acusa a una luchadora de AEW de copiarla

Cora Jade se mete en problemas con algunos fans acusando a Skye Blue, luchadora de AEW, de copiarle el personaje. Esto después de que Blue cayera ante Jade Cargill en una lucha por el Campeonato TBS el viernes por la noche en el especial Battle of the Belts V. La Superestrella de NXT, que poco a poco se está convirtiendo en una de las más importantes, y que parece tener un gran futuro en la WWE, recurrió a las redes sociales para realizar la publicación que vemos a continuación con la acusación:

. @skyebyee is ready to challenge for the TBS Championship LIVE on #AEWBOTB5 on TNT right now! pic.twitter.com/HdXvqoN8gs

“¡Quieres ser yo pero no puedes!“.

Skye Blue no dio respuesta a Cora Jade pero sí lo hicieron unos cuantos fanáticos:

bro, Skye is better than you at literally everything tho 💀

“Skye es mejor que tú en literalmente todo“.

Oh no you’re not. She’s literally always had this gimmick/look even before AEW. Meanwhile you were a lil goth chick playing with tarot cards in AEW. If anything you’re the one who copied her🤐

“Literalmente siempre ha tenido esee personaje/atuendo incluso antes de AEW. Mientras tanto, tú eras una chica gótica que jugaba con las cartas del tarot en AEW. En todo caso, tú la copias a ella“.

You literally used to come out with a skateboard while the was a dude on the other show was actually a professional skater.

You've stolen every look and gimmick you've ever had from someone else, be it male or female, so, please, take a seat.

— Mike Timko-Lantern 🎃 (@Oh_TheHorror) January 7, 2023