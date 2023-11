Controversia sobre la conmoción de Candice LeRae en RAW

Candice LeRae luchó anoche en su primer combate desde agosto en Monday Night Raw, contra Xia Li. Sin embargo, el encuentro duró solo dos minutos y llegó a su fin por decisión de la réferi cuando LeRae comenzó a experimentar una conmoción cerebral tras recibir una patada giratoria de su rival. Casualmente un episodio similar se dio en NXT con la propia Xia Li y la misma réferi cuando la luchadora de origen chino se enfrentó ante Mercedes Martínez, quien fue víctima de aquella patada en lo que terminó siendo su último combate en WWE, puesto que fue puesta fuera de acción hasta que fue despedida.

► Mark Henry no vio con buenos ojos la conmoción de Candice LeRae

Según se informó recientemente, aparentemente Candice LeRae se encuentra bien tras el incidente, ya que el momento podría ser parte de la historia, aunque evidentemente no a todos les gustó. Eso incluye al miembro del Salón de la Fama de la WWE, Mark Henry, quien habló sobre el combate entre LeRae y Xia Li en el programa Busted Open Radio, indicando que es amigo cercano del ex luchador y defensor de la concienciación sobre las conmociones cerebrales, Chris Nowinski, quien ha ayudado a muchos atletas y fanáticos a aprender sobre las repercusiones de las lesiones en la cabeza. Además, Henry reveló que planea donar su cerebro a la ciencia para que lo estudie después de su muerte, y se toma este asunto en serio.

«Es algo tan serio que no quiero que la lucha libre profesional haga historias sobre las conmociones cerebrales. Necesitamos que la gente realmente lo reconozca y sepa: ‘Está bien, esto no es lucha libre’. Entonces, si… haces jugadas al respecto, distrae y confunde, y siento que alguien podría tener una conmoción cerebral y no será diagnosticado, ¿sabes lo que estoy diciendo?»

Las opiniones de Henry hacen eco de las de la estrella de AEW Jon Moxley, quien recientemente sufrió una conmoción cerebral, y hace unos días habló sobre la necesidad de que se puedan detener inmediatamente los combates cuando los réferis u oficiales vean una situación similar en el ring.