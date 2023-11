Chael Sonnen no puede entender cómo la clase de peso para Conor McGregor vs Michael Chandler aún no se ha determinado.

Se espera que McGregor (22-6 MMA, 10-4 UFC), que está de vuelta en la piscina de pruebas de drogas de UFC, regrese el próximo año por primera vez desde julio de 2021 después de que él y Chandler entrenaran la temporada 31 de «The Ultimate Fighter».

McGregor y Chandler (23-8 MMA, 2-3 UFC) compitieron en 155 libras en sus salidas más recientes, pero han discutido la posibilidad de pelear hasta el peso medio. Sonnen considera extraña su situación.

«Nunca en la historia hemos tenido una pelea en la que no tengamos una categoría de peso«, dijo Sonnen a MMA Junkie. «Eso simplemente no ocurre. Hay lugares, hay un montón de cosas – no tenemos una clase de peso y todavía no tenemos una clase de peso. Todavía no se ha dicho si Conor va a 170 o 155 o hacer un catchweight. Fueron en Twitter y dijo que iban 185. Sólo estoy compartiendo con ustedes esto se está poniendo un poco raro en este punto «.

Sonnen cuestiona la motivación del ex campeón dual de UFC McGregor en este momento. «The Notorious» asistió a la pelea de boxeo cruzada de Tyson Fury con Francis Ngannou el sábado pasado en Arabia Saudita.

A pesar de que McGregor ventiló su frustración por estar fuera durante tanto tiempo sentado en una derrota, Sonnen cree que su impulso para seguir luchando es simplemente el dinero.

«Ver a Michael Chandler entrenando todos los días, que es lo que está haciendo, y ver a Conor McGregor en cualquier parte del mundo excepto en un gimnasio, en el que nunca está, es una de esas cosas como que hay una toma de dinero en algún momento», continuó Sonnen.

«Le preguntarás a cada peleador, ‘¿Por qué sigues peleando? Y la respuesta si dice la verdad es porque todavía me están pagando. Da la sensación de que Conor se está metiendo en la lucha por el dinero. Si está allí en (Arabia Saudí), está en la mesa con Manny Pacquiao, está intentando hacer un combate de boxeo.

«No puedo culparle por hacer estas cosas, pero hubo un tiempo en su carrera en el que estaba hambriento, joven, activo y ocupado y podía hacer ambas cosas. Esa época fue hace muchos años, y parece que en algún momento nos están trolleando. Así que, a ver qué pasa. Pero él está de vuelta en la piscina; eso es una buena señal. Está peleando con Chandler, dicen, en una categoría de peso que no han elegido. Nunca se ha firmado un acuerdo de combate así«.