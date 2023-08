Contrato de Brock Anderson con AEW expira pronto

«Bueno, Brock se está acercando, creo que en mayo se acaba, y luego yo tengo otro año. Me lo estoy pasando muy bien. Estoy disfrutando trabajar para la compañía y ciertamente voy a cumplir ese último año. Lo que tienen para Brock y yo juntos en el futuro, no lo sé. […] Me quedaré con AEW todo el tiempo que me quieran […]«. Arn Anderson pronunciaba estas palabras en febrero sobre el contrato de su hijo, Brock Anderson, así como el suyo propio con AEW.

► El contrato de Brock Anderson

No tenemos conocimiento en SUPERLUCHAS de si el joven luchador firmó una extensión hace tres meses pero en un episodio reciente de Ask Arn Anything su padre confirma que su acuerdo All Elite expira la semana que viene.

«Aún no, finaliza a fin de mes. A final de agosto, así que veremos, espero que sí, ya sabes, espero… él es uno de esos tipos, ya sabes, tipos como él y el hijo de Taz, mucho talento joven que tiene mucho para ofrecer, simplemente aún no ha tenido la oportunidad. Espero que las cosas funcionen y podamos quedarnos«.

Brock no es hombre de muchas palabras -tampoco tiene la popularidad para llamar la atención de los medios en demasía- así que no sabemos qué piensa sobre quedarse en la compañía o buscar otras oportunidades. Aunque es de suponer que si Arn espera que se queden es porque él también quiere hacerlo. De todas maneras, veremos qué más información tenemos próximamente sobre el futuro de la promesa y continuaremos informando a consecuencia.

Cabe mencionarse que desde el mismo mes de mayo Brock Anderson solo tuvo dos combates, ambos en agosto, uno contra Luchasaurus por el Campeonato TNT en AEW Collision y otro en el evento independiente T-Mart Promotions: The Gathering 4.