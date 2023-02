Brock Anderson contaba recientemente cómo fue su camino de la escuela, a la universidad y a la lucha libre profesional con All Elite Wrestling, y ahora es su padre, Arn Anderson, el que revela que su contrato con la compañía acaba en mayo. Esto en una reciente entrevista con Steve Fall para WrestlingNewsPremium.

.@TheArnShow offers an idea for @BAndersonAEW & @FlyinBrianJr.

What do you think the future looks like for them, under the guidance of Double A? Watch #AEWDark right now!

▶️ https://t.co/GyaphUOopE pic.twitter.com/Ukuww8qSX2 — All Elite Wrestling (@AEW) January 4, 2023

► El contrato de Brock Anderson con AEW acaba en mayo

“Bueno, Brock se está acercando, creo que en mayo se acaba, y luego yo tengo otro año. Me lo estoy pasando muy bien. Estoy disfrutando trabajar para la compañía y ciertamente voy a cumplir ese último año. Lo que tienen para Brock y yo juntos en el futuro, no lo sé. Veo las cosas y siempre tengo que volver a WCW cuando salieron los contratos. Cuando obtienes un contrato garantizado, tu esposa tiene el lujo de planear tu vida. Eso me da otro casi año y medio para ayudar a Brock en todo lo que pueda.

“Me quedaré con AEW todo el tiempo que me quieran. Esa es mi única cosa, y dije que después de irme, bueno, WWE me despidió. No quiero estar en ningún lugar donde no me quieran, de todos modos, ni por un minuto, ni por ninguna cantidad de dinero, ni por un segundo. Si al final del contrato, si quisieran que me quedara a bordo en una capacidad limitada, me encantaría“.

También puedes repasar a continuación todo lo sucedido esta semana en la WWE y AEW: