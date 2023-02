Brock Anderson rememora su camino hacia AEW

Brock Anderson es el hijo de Arn Anderson, lo cual pudo abrirle muchas puertas en la lucha libre. Pero, ¿cómo fue su camino hacia AEW? Porque desde fuera es fácil hablar, lo difícil es entrar a un encordado a batirse el cobre y, en su caso, responder a las expectativa que hay sobre él dado quien es su padre. Mientras hablaba recientemente en AEW Unrestricted, el joven luchador estuvo rememorando los pasos que dio hacia la compañía donde trabaja actualmente.

► El camino de Brock Anderson hacia AEW

“Sabía desde que tenía doce años que esto era lo que quería hacer. Una vez que me gradué de la escuela secundaria, miré a nuestros padres y [les dije] que no tenía sentido que yo fuera a la universidad. Si tengo que ir a otra empresa, si tengo que ir a Japón… inmediatamente. Nunca vuelvas a mencionar eso. Estaban como: ‘Ve a buscar tu educación y volveremos a esto cuando tengas ese papel en la mano’. Así que fui e hice eso. Me gradué en diciembre de 2019 de la [Universidad] de Carolina del Este. Luego, en enero de 2020, quería comenzar a luchar. Empecé a entrenar, estaba entrenando aquí en Charlotte con Lodi de WCW, tiene una escuela unos quince minutos más adelante. Fui allí alrededor de 2-3 veces a la semana durante aproximadamente un año. Creo que de alguna manera Cody, entre conversaciones entre él y mi papá, se dio cuenta de lo que estaba haciendo y de que estaba entrenando, y estaba siguiendo mi progreso.

