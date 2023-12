Continental Classic: Jay Lethal, fuera del torneo tras caer con Jay White

En un duelo crucial del Continental Classic, Jay Lethal se jugaba la vida en el torneo al enfrentar a Jay White, quien buscó llegar a seis puntos.

La lucha comenzó a todo vapor, con ambos gladiadores sacando sus mejores armas y aunque por un momento White tomó el control, pronto Lethal a punta de movimientos rápidos tomó el control.

Aunque White empezó a usar sus artimañas al picarle los ojos a su rival, pero Lethal contestó de la misma forma, lo que mostró que ambos podrían recurrir a trampas.

Pero en vez de eso, ambos sacaron grandes movimientos y ataques, teniendo un combate bastante parejo. Donde los dos terminaron bastante cansados y lastimados.

Después de un intercambio de intentos, Jay White consiguió llevar al toque de espaldas a Lethal para derrotarlo y dejarlo fuera del certamen.

