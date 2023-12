Christian Cage retuvo el Campeonato TNT ante Adam Copeland

La lucha entre los dos amigos, Adam Copeland y Christian Cage, no tardó mucho en llegar y ambos se enfrentaron en su natal Canadá con el Campeonato de TNT en juego.

Aunque Cage ha tenido problemas en su facción con Luchasaurus, que luce confundido, salió bastante confiado para el combate contra su ex amigo.

Copeland rápidamente intentó hacer rendir a su ex amigo, golpeándolo sin piedad y sin darle oportunidad para respirar en los primeros momentos del combate.

A pesar de que Cage trató de reaccionar con un golpe sorpresa a Adam, no logró hacerlo, ya que este continuó atacando dentro y fuera del ring al Campeón TNT, dejándolo sin capacidad de respuesta.

Tras un ataque intenso, Christian finalmente logró reaccionar y lanzó a su contrincante hacia la zona de los aficionados. La Superestrella Categoría R apenas logró regresar al ring antes de que se completara el conteo de diez segundos.

.@RatedRCope being resourceful and taking a bite out of Christian Cage#AEWDynamite pic.twitter.com/UOXL1d59HU

— AEW on TV (@AEWonTV) December 7, 2023