«Fue muy fácil trabajar con John porque lo que más pensaba sobre John era lo bien que escuchaba. No era un tipo que quisiera decir nada. Solo quería escuchar para poder mejorar. Parecía como todo lo que decías, lo estaba escribiendo mentalmente y almacenándolo. Y vimos en qué se convirtió John Cena. Solo pensé que era por sentarse debajo del árbol de aprendizaje. Ya sabes, trabajando contigo mismo, trabajando con tipos como yo«. El año pasado, JBL repasaba su rivalidad con John Cena en WWE.

► «JBL es poopy», obra de John Cena

El 16 veces Campeón Mundial ha vivido todo tipo de historias pero sin duda esta fue una de las más importantes de su carrera, en especial cuando estaba en pleno impulso hacia la consolidación como la estrella más grande de la empresa. Hoy volvemos a ella, concretamente, al episodio de Raw del 7 de julio de 2008, cuando The Champ pintó con aerosol la limusina del ahora Hall of Famer. Ese mes, JBL derrotaría a John Cena en The Great American Bash en un combate New York City Parking Lot Brawl.

Nos acordamos de aquel momento para descubrir que fue John Cena quien tuvo la idea de pintar en el auto la frase «JBL es poopy». El entonces escritor de la WWE Brian Gewirtz lo revela en redes sociales.

— «No sé si alguien alguna vez te han preguntado esto, pero cuando eras escritor para la WWE, ¿John Cena tenía su propio escritor para sus promos, o escribías sus promos, o John escribía los suyos propios?».

— «Según recuerdo, John Cena creó una gran cantidad de sus promos él mismo, especialmente sus primeros raps, pero siempre estaba dispuesto a colaborar y aceptar todas las sugerencias para mejorar un segmento. Excepto la vez que escribió ‘JBL es poopy’ en el limusina de JBL. Eso fue todo él.»

As I recall @JohnCena came up with a great deal of his promos himself, especially his early raps but he was always happy to collaborate and take any and all suggestions to make a segment better. Except the time he wrote “JBL is poopy” on @JCLayfield’s limo. That was all him. https://t.co/uiovQvzJcJ

— Brian Gewirtz (@bfg728) December 5, 2023