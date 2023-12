Lisa Marie Varon, conocida como Victoria en WWE (Tara en TNA) se fue de WWE en 2009, terminando una carrera que comenzó en el 2000. ¿Por qué? ¿Qué dijo? Todo ello lo cuenta en Bodyslam.net.

► Victoria explica su adiós a WWE

«La razón por la que dejé la WWE fue que cuando salía al coche, los fanáticos me abucheaban y decían: ‘¿Cómo perdiste esa lucha? ¡Puedes notarlo totalmente!’ y pensé ‘Oh no. No están creyendo en la magia.’ y me estaba afectando. Me estaba afectando. Me estaba lastimando los sentimientos y no tengo la piel gruesa, lo que sea que piensen ustedes, no la tengo. Soy muy sensible, demasiado sensible para el negocio, como diría Tommy Dreamer, pero, ya sabes, Fit Finlay era el hombre. Él (Finlay) nos hacía a nosotras, las chicas, duras como clavos, él era el maldito Padrino, quiero decir, el abuelo. Yo iba a Fit (Finlay), él era como nuestro papá, y le dije ‘¿Alguna vez voy a luchar por el campeonato otra vez, o los cinturones de campeonato o cinturones?’, ¿verdad? El título, lo que sea».

«Me estaba molestando y fui a hablar con Vince (McMahon) y les dije ‘¿Ven ustedes el campeonato en mi futuro?’ y ellos me miraron. Fue como, ‘Está bien, lo entiendo’. Básicamente, estaba haciendo el atuendo, volví a luchar, para ayudar a impulsar el talento, ¿verdad? Así que no planeaba ir a TNA, simplemente pensaba ‘Quiero irme’, terminé yendo y hablando con Vince, Johnny Ace y Stephanie. Estaba llamando a la puerta y Chavo (Guerrero) pasa y él pensó que estaba proponiendo una historia, está bien, ‘Tienes esto’ y yo le dije ‘No me hables. Voy a llorar. No me hables'».

► ¿Qué le dijo a WWE al irse?

«Entré y les dije ‘Oigan chicos, realmente aprecio mi carrera. Todavía quiero amar lo que hago, no quiero ser una veterana amargada, hablando mal como ‘No hicieron esto conmigo’, no quiero ser así y todavía amo lo que hago’. No sabía lo que quería ser cuando creciera, incluso siendo adulta, estaba como ‘No sé si quiero tener hijos. Todavía quiero irme estando en la cima, no como ‘Pobre Victoria. ¡Mira lo que le pasó!’, ¿sabes a lo que me refiero? Todavía quería tener pasión por eso. Dijeron ‘Sí. ¿Hay algo que necesitas?’ y dije ‘¿Podría tener una última lucha?’ y estuvieron de acuerdo, así que me hicieron luchar contra Michelle McCool. Sí, sí, así que estaba llorando todo el día, y tenía todo un discurso escrito. No, ni siquiera, nada. Estaba tan emocional, cuando lloro no puedo hablar, soy una de esas personas, ¿sabes?».