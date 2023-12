Toni Storm retuvo una vez más el Campeonato Femenil AEW

La Campeona Mundial AEW, «Timeless» Toni Storm, buscó defender su corona ante la cada vez más impredecible Skye Blue.

Fue así que ambas gladiadores se enfrentaron en un duelo donde la campeona no tendría una noche sencilla, pues la retadora ahora es una gladiadora más agresiva.

Ambas luchadoras ya se conocen, pues se han enfrentado en otras ocasiones, pero ahora Skye Blue está en una versión diferente a la del pasado.

Pero la campeona fue una pieza complicada, pues nunca se dejó intimidar y dominó gran parte del encuentro a punta de golpes.

Skye Blue has taken over the match!

Watch #AEWDynamite LIVE on TBS!@Skyebyee | #ToniStorm pic.twitter.com/zD9GreVs0O

— All Elite Wrestling (@AEW) December 7, 2023