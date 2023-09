Casi tres consejos de Rob Van Dam para una orgía

No es un tema habitual en la lucha libre profesional pero ocasionalmente hay quienes comparten detalles sobre su vida sexual, o la de otras personas, como hizo no hace mucho Jake Roberts sobre Paul Bearer: «Al día siguiente fui a desayunar y Paul Bearer se acerca diciendo: […] ‘Oh, qué noche horrible’. Le pregunto: ‘¿Qué sucede, hombre?’ ‘Oh, mi esposa. Oh Dios mío. No sé qué voy a hacer’. […] Él me cuenta: ‘[…] Observé mi cuerpo. Mis formas repugnantes. No pude encontrar mi pene. Pensé para mí mismo: ‘¿Qué maldita mujer se acostaría con esto? Jake, me casé con una mujer enferma de mi*rda’».

► Si vas a una orgía…

Hoy cambiamos de plano completamente para conocer casi tres consejos que se deben tener en cuenta si uno va a participar en una orgía. Quien escribe estas líneas nunca lo ha hecho -¿alguno de nuestros conocedores?- pero parece que Rob Van Dam sí. De lo contrario, ¿por qué tiene esas recomendaciones? Durante una reciente aparición en RJ City’s Hey! (EW), el veterano luchador compartió una enseñanza para quienes tienen previsto o están planeando realizar este tipo de acto sexual. RVD no dio detalles acerca de cuando o con quien lo hizo pero sí señaló que es sexualmente activo; está casado con la luchadora Katie Forbes.

RVD: «Supongo que debes asegurarte de saber en lo que te estás metiendo. No te comprometas, o no te divertirás. Y, uh, compártelo en Instagram«.

RJ: «Mencioné tres consejos».

RVD: «¿Cuántos te di?».

RJ: «Dos».

RVD: «¿Necesitas que los repita?».

RJ: «¿Hay algo sobre llaves, algo sobre una piña en mi jardín que deba saber?«.

RVD: «Asegúrate de que, ehh… oh, vale. ¿Eso fueron dos?».