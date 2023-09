El consejo de Jim Cornette a Matt Riddle y la WWE

«No estuvo en el programa esta semana debido a una doble infección en los oídos y bronquitis. Según tengo entendido, no fue una medida disciplinaria. Es posible que también haya sido sancionado, pero hasta donde sé, se trata de una enfermedad». Dave Meltzer aclaraba recientemente que la ausencia de Matt Riddle del WWE RAW de esta semana fue debida a problemas de salud y no a la polémica que lo envuelve desde que presentara públicamente una denuncia por una agresión sexual que habría sufrido en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy.

► El consejo de Jim Cornette

Quizá antes de nada debamos señalar que ni ser víctima de una agresión sexual, en caso de que así sea, ni estar enfermo es culpa del Original Bro. Pero del mismo modo una vez más es el protagonista de la controversia. Esto puede que tampoco se le deba atribuir a él por el mismo motivo. Aún así, teniendo esto claro, la cuestión es que si WWE no confía en Riddle es porque constantemente está metido en algo más allá de la lucha libre que no lo hace ver bien a él y de alguna manera tampoco a la compañía. Por eso Meltzer apuntaba también que no van a empujarlo.

Aquí entra el consejo que Jim Cornette dedica a ambas partes en The Jim Cornette Experience:

«Tal vez solo necesita poner sus cosas en orden. Quizás ese comportamiento simple de ‘Hola, amigo’ no es una actuación, tal vez es simplemente ingenuo y no piensa malditamente antes de hacer algo en un lugar público. Tal vez podría tomarse un pequeño descanso, volver y reorganizar sus pensamientos.»

No hace mucho, Matt Riddle también estaba en el punto de mira por varios motivos, como su divorcio después de supuestamente haber engañado a su esposa con una o varias mujeres -siendo una de ellas su actual esposa- así como las varias denuncias públicas de algunas de ellas acusándolo de depredador y agresor sexual. De nuevo, Riddle no ha sido condenado por nada y lo que ocurre en su vida privada es tema suyo y de quienes se involucran con él en ese sentido. Puede gustar más o gustar menos, pero en realidad no se le puede culpar por nada.