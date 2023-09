Drew McIntyre: «Estoy orgulloso de All In 2023»

All In 2023 no fue solo histórico para AEW sino también para la lucha libre. Reino Unido es un mercado gigantesco del que toda la industria puede beneficiarse. Y la compañía All Elite demostró que puede llenar un arena tan impresionante como el Estadio de Wembley, el segundo más grande de Europa. Y no olvidemos la candidad de shows independientes que se realizaron en la ciudad de Londres durante el mismo fin de semana. Del evento estuvo hablando recientemente Drew McIntyre en eWrestlingNews.com.

► Drew McIntyre habla de All In

«Firmé en 2007 [con WWE] y sentía que no podía ser más grande que eso, y ver cómo la empresa ha evolucionado desde 2007 hasta 2023, desde un punto de vista empresarial, es simplemente asombroso. Si miras en todos los aspectos, la cantidad de estadios que llenamos ahora, los márgenes de beneficio actuales, es simplemente irreal. Y pensar en la época en que la lucha libre se realizaba en un polideportivo frente a cientos de personas, y nunca podías imaginar que se convertiría en una parte tan importante de la cultura popular en todo el mundo. Y todo eso se debe a la WWE«.

«All In. Es extraordinario. Llenar el estadio de Wembley, un lugar tan icónico, y que eso ocurra en el Reino Unido; personalmente, obviamente es muy especial. Es muy saludable para nuestra industria que otra empresa tenga la capacidad de llenar con 80,000 fanáticos. ¡Wow! Es un testimonio de cómo nuestra industria ha crecido, y como mencionaste, estamos en medio de un auge en la lucha libre, ¡qué momento para ser un fanático, ¿verdad? Estoy realmente orgulloso de todos en ese vestuario, y todo el mérito para el equipo y el personal detrás de escena por hacerlo posible».

The Scottish Warrior también dedica unas palabras a Sheamus:

«Oh, ha sido una carrera increíble. Hay muchas… pero Sheamo se destaca. Es un tipo duro de verdad, siempre da el 110% cada vez que está en el ring. Nuestra química en el ring es excepcional. Me encanta trabajar con él, en cualquier capacidad. Simplemente me encanta estar en el ring con él. Es solo que tengo que cuidar mi espalda incluso cuando estamos en el mismo equipo.»