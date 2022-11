Conor McGregor: «¿Quién es ese payaso de MJF?»

«Al contrario que tú, yo soy 100% natural y también 100% original. No como tú. Eres un Conor McGregor de tienda de dólar hablando y Will de Stranger Things en apariencia. No durarías ni dos segundos en mi mundo. Te veo en Londres». Este fue uno de los ataques que recientemente dedicó MJF a Paddy Pimblett en una discusión que tuvieron en redes sociales. Los dos son amigos de hablar así que la única sorpresa es que un luchador de AEW y un peleador de UFC intercambien estos mensajes acalorados.

► MJF y Conor McGregor discuten

El comentario que le hace referencia llegó a conocimiento de Conor McGregor, de quien podríamos decir lo mismo, y no dudó en responder al Campeón Mundial de Peso Completo AEW. No se extendió mucho pero sí defendió a «The Baddy» así como también atacó a «The Devil» indicando que no sabe quién es. Y como era de esperar la cosa no quedó ahí porque Maxwell Jacob Friedman también le dio respuesta a él. Aunque posteriormente «The Notorious» no dijo nada más así que la situación no siguió.

A dollar store Conor is still worth millions! Let’s go young Paddy Pimb! Don’t know who this other clown is. pic.twitter.com/0Lt869Rwiu — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) November 24, 2022

«¡Un Conor McGregor de tienda de dólar sigue valiendo millones! ¡Vamos, joven Paddy Pimb! No sé quién es ese otro payaso«.

I’ll fuck the Conor clone up. Then I’ll wipe my ass with the original. Stay in your lane you roided up leprechaun. You can’t hang with the @AEW World Champion. #Betterthanyou https://t.co/X6CPxoKwFT — Maxwell Jacob Friedman™️ (@The_MJF) November 24, 2022

«Voy a acabar con el clon de Conor. Después me limpiaré el trasero con el original. Quédate en tu carril, leprechaun. No puedes lidiar con el Campeón Mundial AEW«.

Conor McGregor ha hablado en varias ocasiones de probar las mieles de la lucha libre, ¿qué tan interesante sería que entrara a AEW para enfrentar a MJF? Tanto como improbable de que suceda. Lo más seguro es que si el irlandés un día diera el salto a los encordados sería en WWE.

¿Qué os parece el intercambio de mensajes de MJF y Conor McGregor?