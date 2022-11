MJF discute con Paddy Pimblett, estrella de UFC

Quienes no sigan UFC quizá no sepan o no conozcan demasiado a Paddy Pimblett. Es una de las jóvenes estrellas en ascenso de la compañía número uno de las artes marciales mixtas. Su récord es de 3-0 desde que entró a la misma, aunque en realidad está en una racha de cinco victorias. En total, ha ganado 19 peleas y ha perdido 3 desde que comenzara su carrera en 2012. Y solo tiene 27 años. Su apodo es «The Baddy». Es de Liverpool y pelea en la división de peso ligero. Tiene un gran talento dentro de la jaula y fuera de ella también un gran carisma. Muchos lo comparan con Conor McGregor.

► MJF discute con Paddy Pimblett

Justamente esa comparación salió a relucir durante su reciente intercambio de mensajes con MJF, el Campeón Mundial de Peso Completo AEW. No en el buen sentido, obviamente, pues el joven luchador solo tiene buenas palabras para sí mismo. Los dos incluso se retaron. Y recodemos que otro equipo de MMA como el American Top Team ha estado trabajando en All Elite Wrestling. Así que no sería una locura que Paddy Pimblett lo hiciera en el futuro. De momento, lo que sabemos es que ambas estrellas del deporte se estuvieron dedicando mensajes poco amables.

See you around “baddy”. pic.twitter.com/vm4BG82TMg — Maxwell Jacob Friedman™️ (@The_MJF) November 22, 2022

Pimblett: «MJF, tengo conocimientos de MMA, ¿verdad? Acerca de lo cual tú tienes cero conocimiento, así que no te metas ahí. ¡Si quieres tener una verdadera pelea llega a un acuerdo con UFC! O dile a tu jefe (Tony Khan) que me contrate cuando vengáis al campo del Fulham (equipo de fútbol de la Premier League propiedad de Khan). Estaré preparado, hijo».

MJF: «AEW tiene previsto un show cerca. Si eres lo suficientemente hombre, me encantará enseñarte cuán real soy«.

Pimblett: «No actúes como si realmente lo quisieras. Cuando vengáis dile a tu jefe que hable con mi jefe (Dana White) y a ver qué pueden arreglar. Porque sé que realmente no pasarías una prueba de USADA (la Agencia Anti-Dopaje) para pelear en UFC«.

MJF: «Al contrario que tú, yo soy 100% natural y también 100% original. No como tú. Eres un Conor McGregor de tienda de dólar hablando y Will de Stranger Things en apariencia. No durarías ni dos segundos en mi mundo. Te veo en Londres».

¿Qué os parece el intercambio de MJF y Paddy Pimblett?