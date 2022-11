► María Kanellis habla de AEW, ROH y Tony Khan

María Kanellis acaba de unirse a AEW junto a Mike Bennett y Matt Taven; los tres forman The Kingdom, una de las agrupaciones más exitosas desde hace unos cuantos años en el circuito independiente o compañías importantes como ROH. Justamente de ambas organizaciones estuvo hablando recientemente la mánager en Just Alyx. En concreto, lo hizo de que no ha hablado últimamente con Tony Khan sobre el futuro de Ring of Honor así como del presente de la división femenil de All Elite Wrestling.

