El próximo 10 de diciembre va a celebrarse en Las Vegas el evento pay-per-view UFC 282, que contará con la revancha entre Jiri Prochazka y Glover Teixeira por el Campeonato Mundial de Peso Semicompleto como pelear estelar. También estará el ex campeón de la misma división Jan Blachowicz enfrentando a Magomed Ankalaev. O el ex Campeón Mundial de Peso Wélter Robbie Lawler contra el argentino Santiago Ponzinibbio. Y además Jared Gordon peleando contra Paddy Pimblett, con quien MJF discutió recientemente.

► MJF podría ir a UFC 282

Marc Raimondi para ESPN le preguntó recientemente al Campeón Mundial de Peso Completo AEW sobre dicho intercambio de mensajes en redes sociales y este adelantó que podría estar en el show el mes que viene. Probablemente solo sea palabrería de la «Sal de la Tierra» pero sería interesante verlo e incluso interactuando con «The Baddy».

“No me sorprendería si el Campeón Mundial de Peso Completo AEW se presenta el 10 de diciembre en Las Vegas. Estoy harto y cansado de que la gente hable de la lucha libre profesional como si fuera un maldito espectáculo de acrobacias. El hecho es que Paddy ‘The Prima Donna’ Pimblett no duraría ni dos segundos en un ring de lucha libre profesional conmigo. Tal vez ni siquiera un segundo.

“Este idiota gordo con cara redonda que parece Will de ‘Stranger Things’ y un Conor McGregor de tienda de dólar decidió que necesitaba gritar que la lucha libre es falsa. Déjame decirte algo. Nosotros somos verdaderos luchadores. Ellos son prima donnas. La lucha libre profesional es un deporte peligroso, y no hay nadie más peligroso que MJF. Les puedo asegurar que cuando vayamos a Londres en 2023, si Paddy muestra su rostro, descubrirá que un Scouser no es rival para un Long Islander. Porque soy mejor que él y él lo sabe».

¿Creéis que MJF estará en UFC 282?