Conor McGregor pudo elegir elenco para entrenar TUF

El presidente de UFC, Dana White, respondió a los rumores de que Conor McGregor despidió a los luchadores de The Ultimate Fighter (TUF) y trajo a sus propios muchachos como reemplazos.

White apareció recientemente en la conferencia de prensa posterior a la pelea de UFC Fight Night 220. Durante su tiempo allí, el hombre de 53 años dijo que a McGregor se le ha brindado cierta influencia a cambio de su compromiso de hacer el espectáculo de culto de UFC a pesar de tener su hogar en Irlanda.

White agregó que en el futuro, el UFC tenía la intención de hacer algo con los luchadores que potencialmente fueron eliminados del programa.

“¿A quién le importa?… Estas historias que surgen de estas cosas… Estamos trabajando en todas estas cosas… y estás tratando de que los muchachos se comprometan con el entrenador y sabes, hacer el compromiso de entrenador, especialmente cuando vives en Irlanda, ¿sabes a lo que me refiero? Sí, Conor obtendrá algunas de las cosas que quiere. Nadie perdió una oportunidad aquí. hacer algo con ellos… Lo resolveremos. Nos ocuparemos de estos muchachos”.

Michael Chandler parece estar pasándolo bien en el set de The Ultimate Fighter contra la superestrella irlandesa Conor McGregor . Durante la conferencia de prensa posterior a la pelea de UFC Fight Night 220, Dana White compartió una conversación que tuvo con Chandler sobre el programa. White reveló que ‘Iron’ se había enamorado del espectáculo y se había involucrado en sus luchadores:

“Estaba arriba con Chandler y él me decía cuánto ama este programa y cómo ayuda a sus muchachos. Me dijo: ‘Sabes, pensé que iba a venir aquí y seguiríamos los movimientos”. y lo que sea.’ Él dice: ‘Estoy impresionado por lo metido que estoy en esto y lo mucho que realmente me preocupo por estos muchachos’. Y dije: ‘Esto es lo que sucede cada temporada, hombre. Es fascinante'”.