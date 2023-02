Bayley reflexiona sobre el camino de Damage CTRL

Más de medio año después del nacimiento del trío, Bayley valora lo que Damage CTRL han hecho hasta ahora en una reciente publicación en Instagram. La Campeona SmackDown más longeva de la historia hizo su retorno a la programación de la WWE durante SummerSlam 2022, presentando como sus nuevas mejores amigas a Dakota Kai e IYO SKY. Enseguida, las tres se posicionaron como uno de los principales valores de la división femenil de la compañía y actualmente estas son las Campeonas de Parejas.

> Bayley reflexiona sobre Damage CTRL

“Estoy muy orgullosa de Damage CTRL. Desde que debutamos juntas hace 7 meses, mis chicas han sido arrojadas al fuego y no se han detenido. Una de ellas ni siquiera estaba trabajando para la compañía cuando recibió la llamada, y la otra vino directamente de una lesión. No puedo decir que todos lo hubieran hecho, pero ellas lo hicieron. Sin saber qué tenía el futuro, Dakota Kai e IYO SKY dieron un salto de fe, uniéndose a mí en un momento muy crucial para todas nuestras carreras.

“Confiaron en mi visión. Vieron lo que vi. Lo sintieron. Saben que incluso después de casi 15 años en este negocio, todavía hay mucho que hacer. Y es por eso que tendremos éxito. He hecho mucho, pero no lo he hecho todo y eso me come todos los días. Y sé que puedo hacerlo con Dakota e IYO a mi lado. Sé que este título de parejas significa tanto para ellas. Sé que es más que un campeonato para ellas, es una segunda oportunidad para un sueño“.

¿Te gusta lo que Damage CTRL han hecho hasta ahora?