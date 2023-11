► Cómo ver Survivor Series: WarGames 2023

Si la fórmula funcionó hace un año, ¿por qué no mantenerla? Meses atrás, se reportaron dudas sobre la reproducción del concepto WarGames en la entrega de Survivor Series de 2023, pero WWE quiso dejar claro poco después que estos juegos de guerra llegaron para quedarse.

Probablemente el éxito de Survivor Series: WarGames 2022 no tenga secuela aquí. Aquel «PLE» se situó justo en el punto más candente de la historia de The Bloodline, y The Judgment Day, ahora sus sucesores como rudísimos, si bien también mediáticos, lucen un escalafón por debajo. Asimismo, Roman Reigns no estará en el nuevo show del sábado.

Escenario de facciones, WarGames 2023 tendrá a cambio la implicación estrella de Cody Rhodes, ausente en 2022, y quien parece estar a las puertas de iniciar su camino hacia coronarse máximo monarca bajo los focos de WrestleMania 40, cuando se celebre Royal Rumble. También habrá expectación ante la alianza entre Becky Lynch y Charlotte Flair para los juegos de guerra femeniles, unido a una Kairi Sane que está de regreso.

Y claro, hablando de regresos, no puedo obviar el runrún en torno a CM Punk y la posibilidad de que aparezca por allí, a casi nueve años de su salida de WWE. Un plus de «hype» para Wargames 2023.

► Horarios por país

(Kickoff)

Ciudad de México (México) – 6:00 PM

Madrid (España) – 1:00 AM

Santiago (Chile) – 9:00 PM

Buenos Aires (Argentina) – 9:00 PM

Bogotá (Colombia) – 7:00 PM

Asunción (Paraguay) – 9:00 PM

(Show principal)

Ciudad de México (México) – 7:00 PM

Madrid (España) – 2:00 AM

Santiago (Chile) – 10:00 PM

Buenos Aires (Argentina) – 10:00 PM

Bogotá (Colombia) – 8:00 PM

Asunción (Paraguay) – 10:00 PM

Belmopán (Belice) – 7:00 PM

Caracas (Venezuela) – 9:00 PM

Ciudad de Guatemala (Guatemala) – 7:00 PM

Ciudad de Panamá (Panamá) – 8:00 PM

La Habana (Cuba) – 8:00 PM

La Paz (Bolivia) – 9:00 PM

Lima (Perú) – 8:00 PM

Managua (Nicaragua) – 7:00 PM

Montevideo (Uruguay) – 10:00 PM

Nueva York (Estados Unidos) – 8:00 PM

Quito (Ecuador) – 8:00 PM

San José (Costa Rica) – 7:00 PM

San Juan (Puerto Rico) – 9:00 PM

San Salvador (El Salvador) – 7:00 PM

Santo Domingo (República Dominicana) – 9:00 PM

Tegucigalpa (Honduras) – 7:00 PM

► Cartel

► Cómo ver Survivor Series: WarGames 2023

Kickoff: WWE Network, Peacock, redes sociales de WWE

Show principal: WWE Network, Peacock