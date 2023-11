The Undertaker siempre protegió su personaje en WWE, lo cual fue clave en su éxito, hasta que dejó de hacerlo, lo cual alegró a unos fans y enojó a otros. No es que hubiera un momento en que eso ocurriera, pero podemos recordar cuando en 2020 comenzó a aparecer más habitualmente en entrevistas, a realizar el UNDERTAKER 1 deadMAN SHOW… No solo esto no sucedía antaño sino que El Enterrador se comportaba como tal incluso cuando se encontraba con un fanático en el aeropuerto.

► El acercamiento a The Undertaker

Y este acercamiento se ha visto de varias maneras, como explica el miembro del Salón de la Fama de WWE en Six Feet Under.

«Hay personas que todavía están enojadas conmigo. Hay un montón de personas a las que les encanta el hecho de que esté hablando y haciendo el espectáculo ‘1 Deadman’ y ‘Six Feet Under’, pero todavía hay un gran grupo de personas que están realmente molestas conmigo porque no hablo de tomar almas y he abierto mi perspectiva, hasta el punto de que algunas personas me han acusado de arruinar su infancia«.

Otra ocasión en la que Undertaker rompió con su personaje fue cuando lo hizo de manera literal, convirtiéndose en el American Badass. En la misma entrevista comenta también que de no haberlo hecho The Streak quizá no hubiera durado tanto.

«Tendría que pensar que las probabilidades habrían sido bastante altas de que la racha se hubiera roto antes. No lo sé con certeza, pero las probabilidades y mi comprensión de nuestro negocio me dicen que eso habría sido un buen impulso para alguien que estaba emergiendo. Poco sabíamos que la carrera de Steve se vería truncada. Poco sabíamos que Rock saldría y se convertiría en una gran estrella de cine. Me habrían hecho perder contra uno de ellos, y habría sido lo correcto«.