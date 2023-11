La Racha del Undertaker terminó a manos de Brock Lesnar en WrestleMania 30 pero The Deadman cree que podría haber terminado antes si no hubiera cambiado de personaje a The American Badass, como expone en su reciente aparición en Six Feet Under. Recordemos que lo presentó en mayo del 2000 después de volver de una lesión, mostrándose más humano, manejando una motocicleta y mascando tabaco. Aquella etapa duró hasta 2001, cuando cambio a heel convirtiéndose en Big Evil.

► The American Badass y The Streak

«Tendría que pensar que las probabilidades habrían sido bastante altas de que la racha se hubiera roto antes. No lo sé con certeza, pero las probabilidades y mi comprensión de nuestro negocio me dicen que eso habría sido un buen impulso para alguien que estaba emergiendo. Poco sabíamos que la carrera de Steve se vería truncada. Poco sabíamos que Rock saldría y se convertiría en una gran estrella de cine. Me habrían hecho perder contra uno de ellos, y habría sido lo correcto«.

En aquellos tiempos como The American Badass, El Enterrador volvió a ser babyface para rivalizar con Triple H, Vince McMahon y Shane McMahon. Posteriormente, lo hizo también con Kane después de que este se volviera contra él; se enfrentaron en SummerSlam, donde Taker quitó la máscara a The Big Red Machine. A continuación, buscó el Campeonato WWE, que estaba en manos de Kurt Angle; perdió con él en Survivor Series. Aún así, continuó en la cresta de la ola y en Armageddon protagonizó un momento histórico lanzando a Rikishi de lo alto de Hell in a Cell. Más tarde, se reunirían los Brothers of Destruction y ganarían el Campeonato de Parejas, derrotaría a HHH en WrestleMania 17, caería derrotado con Steve Austin por el título del mundo en Judgment Day, lograría nuevamente con Kane el Campeonato de Parejas WCW y finalmente formaría parte del Team WWF que venció al Team Alliance en Survivor Series.