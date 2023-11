Rey Mysterio pasó por cirugía, pero no olvida a Santos Escobar

WWE suele tener cierta manía con romper facciones, o cuanto menos, con hacer que surja algún conflicto entre miembros que conduzca a una rivalidad. The New Day es rara avis, y no esperábamos que LWO también lo fuera.

En un devenir de acontecimientos ya casi cómico para Rey Mysterio, pues este no gana para disgustos últimamente, y considerando precedentes pasados, Santos Escobar acabó por darle la espalda durante el más reciente episodio de SmackDown, luego de permitir que Logan Paul se valiera de un puño americano y le arrebatara el Campeonato de los Estados Unidos en Crown Jewel.

Y claro, una traición siempre va acompañada de violencia, y Escobar atacó duramente la pierna derecha de Mysterio, dejándolo maltrecho. Desde entonces, el hijo de El Fantasma ha aclarado que prefiere caminar solo, sin el apoyo de LWO.

► La kryptonita de Rey Mysterio

Hoy, vía Instagram, Rey Mysterio revela haber sido operado de su rodilla derecha con éxito, y proclama que prepara vendetta contra Santos Escobar, pese a no aclarar cuánto tiempo estima permanecerá inactivo.

El ataque de Escobar habría sido empleado por WWE en pos de justificar dentro del «kayfabe» la baja de Mysterio, quien guarda un amplio historial de lesiones de rodilla a lo largo de sus 30 años de carrera. Y Escobar ha querido responderle.

«No vuelvas».

Esperemos que la recuperación de Mysterio sea todo lo exitosa posible, lleve el tiempo que le lleve. Con casi 49 primaveras, «The Master of 619» estaría viviendo sus últimos dos años como competidor en activo, según declaraciones del pasado mes, si bien esta dolencia quizás le haga plantearse una fecha más cercana.