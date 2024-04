Cómo ver NXT Stand & Deliver 2024

Cree Shawn Michaels que la rivalidad protagonizada por Carmelo Hayes y Trick Williams es la «más profunda, apasionada e intrigante» de la historia de NXT. ¿Cae HBK en ese pecado tan común del desmemoriado que cree que ningún tiempo pretérito fue mejor?

Evidentemente, Michaels busca promover Stand & Deliver 2024 con tales declaraciones, pero resulta significativo el paralelismo que deberíamos trazar entre la rivalidad Hayes-Williams y la que trazaron Johnny Gargano y Tommaso Ciampa. Esta, entre los hoy competidores de Raw, marcó una época gloriosa en NXT, y ahora, los también examigos son protagonistas de una muy exitosa era de la marca dorada de WWE, cuya transición tras el «ascenso» de Triple H luce ya completa.

Michaels, incluso, podría superar el legado de «The Game», pues actualmente, NXT produce estrellas propias, sin necesidad de recurrir a la escena «indie», caso del mencionado Williams, y de otros talentos con importante presencia en Stand & Deliver. Véase, Oba Femi, quien defenderá el Campeonato Norteamericano bajo Triple Amenaza. También Josh Briggs, uno de los retadores de Femi en esa contienda. Sobra decir, igualmente, Bron Breakker, Campeón de Parejas. Y ojo con Tony D’Angelo, por fin ante su primer gran momento, intentando coronarse máximo monarca.

Stand & Deliver 2024 será interesante muestra de la nueva «camada» de NXT, horas antes de la primera jornada de WrestleMania XL, meta final para Williams y Cía.

